Téléthon 2025 Concours de Belote GALAN Galan

Téléthon 2025 Concours de Belote

GALAN 6 rue du Hount Picharraou Galan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04 20:00:00

fin : 2025-12-04

Date(s) :

2025-12-04

Concours de belote à la salle Rossignol organisé par le Club Les Ormeaux.

Nombreux lots.

Participation 5€ par personne.

GALAN 6 rue du Hount Picharraou Galan 65330 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 70 19

English :

Belote competition at the Rossignol hall organized by Club Les Ormeaux.

Many prizes.

Participation 5? per person.

German :

Belote-Wettbewerb im Rossignol-Saal, organisiert vom Club Les Ormeaux.

Zahlreiche Preise.

Teilnahme 5? pro Person.

Italiano :

Gara di belote presso la sala Rossignol organizzata dal Club Les Ormeaux.

Numerosi premi.

Partecipazione 5? a persona.

Espanol :

Concurso de belote en la sala Rossignol organizado por el Club Les Ormeaux.

Muchos premios.

Participación 5? por persona.

