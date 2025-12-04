Téléthon 2025 Concours de Belote GALAN Galan
Téléthon 2025 Concours de Belote GALAN Galan jeudi 4 décembre 2025.
Téléthon 2025 Concours de Belote
GALAN 6 rue du Hount Picharraou Galan Hautes-Pyrénées
Début : 2025-12-04 20:00:00
fin : 2025-12-04
2025-12-04
Concours de belote à la salle Rossignol organisé par le Club Les Ormeaux.
Nombreux lots.
Participation 5€ par personne.
GALAN 6 rue du Hount Picharraou Galan 65330 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 70 19
English :
Belote competition at the Rossignol hall organized by Club Les Ormeaux.
Many prizes.
Participation 5? per person.
German :
Belote-Wettbewerb im Rossignol-Saal, organisiert vom Club Les Ormeaux.
Zahlreiche Preise.
Teilnahme 5? pro Person.
Italiano :
Gara di belote presso la sala Rossignol organizzata dal Club Les Ormeaux.
Numerosi premi.
Partecipazione 5? a persona.
Espanol :
Concurso de belote en la sala Rossignol organizado por el Club Les Ormeaux.
Muchos premios.
Participación 5? por persona.
L’événement Téléthon 2025 Concours de Belote Galan a été mis à jour le 2025-11-24 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65