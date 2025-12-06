Téléthon 2025 de Boismorand Boismorand

Téléthon 2025 de Boismorand

Téléthon 2025 Boismorand

Samedi 6 décembre 2025 de 10h à 17h, dans la salle des associations (située derrière la mairie), les associations (APAB et ASL des Choux), la commune de Boismorand et le Lionsclub Sully Gien organisent des ventes au profit du Téléthon.

A partir de 18h, plongez dans la féerie de Noël autour d’un conte de Noël et illumination du sapin de Noël.

Un pot d’amitié sera offert. .

Salle des associations Boismorand 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 82 69 lionsclubsullygien@gmail.com

