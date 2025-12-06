TÉLÉTHON 2025 DE SOREZE SALLE DES FÊTES GEORGES DE LÉOTOING Sorèze

TÉLÉTHON 2025 DE SOREZE

SALLE DES FÊTES GEORGES DE LÉOTOING Avenue de Castres Sorèze Tarn

Ensemble, faisons du Téléthon 2025 un moment fort de partage et de solidarité.

Téléthon 2025 rendez-vous le 6 décembre !

Nouvelle mobilisation pour le Téléthon qui aura lieu le samedi 6 décembre 2025 partir de 14h00.

Comme chaque année, cet événement solidaire rassemblera associations, bénévoles et habitants autour d’animations conviviales au profit de la recherche et des familles concernées par les maladies rares.

Le programme est actuellement en préparation, mais on peut déjà vous dire qu’un apéritif autour de tapas, animé par Gen’s Band, viendra clôturer la journée en musique !

En attendant, réservez dès à présent votre après-midi pour venir participer à ce grand élan de générosité ! .

English :

Together, let’s make the Telethon 2025 a highlight of sharing and solidarity.

German :

Lassen Sie uns gemeinsam den Telethon 2025 zu einem starken Moment des Teilens und der Solidarität machen.

Italiano :

Insieme, facciamo in modo che il 2025 Telethon sia un momento di condivisione e solidarietà.

Espanol :

Juntos, hagamos del Telemaratón 2025 un momento para compartir y ser solidarios.

