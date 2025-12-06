Téléthon 2025 de Valréas Place Aristide Briand Valréas

Téléthon 2025 de Valréas

Place Aristide Briand Devant le Château de Simiane (Hôtel de Ville) Valréas Vaucluse

Début : 2025-12-06 09:00:00

fin : 2025-12-06 19:00:00

2025-12-06

Les associations et les bénévoles se mobilisent pour la 39ème édition du Téléthon sur le thème 2025 Booste ton Téléthon ! . Au programme de cette fête de la solidarité les chalets du Téléthon, la super tombola de la Ville de Valréas, les stands, etc.

English :

Associations and volunteers mobilize for the 39th edition of the Telethon on the 2025 theme Booste ton Téléthon! The program for this festival of solidarity includes Telethon chalets, a super tombola organized by the town of Valréas, stalls and more.

