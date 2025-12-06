Téléthon 2025 Espalion

Téléthon 2025

Début : Samedi 2025-12-06

Les associations sportives se mobilisent pour le téléthon !

Rando pédestre de 8km par la Retraite Sportive

Trail de 9km avec Espalion Apéro Trail

Challenge Vtt pour les enfants

Rando VTT et rando pédestre avec joëlettes, proposé par le Vélo Club d’Espalion

Karts à Pédales pour enfants, proposé par l’ass. Passion Modélisme

vente de pâtisseries, décos de Noël, boissons…

Rendez-vous de 13h30 à 18h au Foirail (repli au quillodrome de Perse en cas de pluie) .

Rue du Foirail Espalion 12500 Aveyron Occitanie +33 7 81 77 72 63

English :

Sports associations join forces for the telethon!

German :

Sportvereine mobilisieren sich für den Telethon!

Italiano :

Le associazioni sportive si uniscono per Telethon!

Espanol :

¡Las asociaciones deportivas se unen para el telemaratón!

