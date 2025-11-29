Téléthon 2025 Fontannes

Téléthon 2025

Four de Frugerolles Fontannes Haute-Loire

Début : 2025-11-29 12:00:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Vente de pizzas à emporter au four de Frugerolles (Fontannes) à 12h.

Vente de pains aux fours de Pressat et la Rochette (Chaniat) l’après midi

Four de Frugerolles Fontannes 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 57 80 13

English :

Takeaway pizzas at the Frugerolles oven (Fontannes) at 12pm.

Bread sales at the Pressat and La Rochette (Chaniat) ovens in the afternoon

German :

Verkauf von Pizzas zum Mitnehmen am Ofen von Frugerolles (Fontannes) um 12 Uhr.

Brotverkauf an den Öfen von Pressat und La Rochette (Chaniat) am Nachmittag

Italiano :

Pizze da asporto dal forno di Frugerolles (Fontannes) alle 12.00.

Vendita di pane presso i forni Pressat e La Rochette (Chaniat) nel pomeriggio

Espanol :

Pizzas para llevar en el horno Frugerolles (Fontannes) a las 12 h.

Venta de pan en los hornos Pressat y La Rochette (Chaniat) por la tarde

