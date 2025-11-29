Téléthon 2025 Fontannes
Téléthon 2025 Fontannes samedi 29 novembre 2025.
Téléthon 2025
Four de Frugerolles Fontannes Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 12:00:00
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Vente de pizzas à emporter au four de Frugerolles (Fontannes) à 12h.
Vente de pains aux fours de Pressat et la Rochette (Chaniat) l’après midi
.
Four de Frugerolles Fontannes 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 57 80 13
English :
Takeaway pizzas at the Frugerolles oven (Fontannes) at 12pm.
Bread sales at the Pressat and La Rochette (Chaniat) ovens in the afternoon
German :
Verkauf von Pizzas zum Mitnehmen am Ofen von Frugerolles (Fontannes) um 12 Uhr.
Brotverkauf an den Öfen von Pressat und La Rochette (Chaniat) am Nachmittag
Italiano :
Pizze da asporto dal forno di Frugerolles (Fontannes) alle 12.00.
Vendita di pane presso i forni Pressat e La Rochette (Chaniat) nel pomeriggio
Espanol :
Pizzas para llevar en el horno Frugerolles (Fontannes) a las 12 h.
Venta de pan en los hornos Pressat y La Rochette (Chaniat) por la tarde
L’événement Téléthon 2025 Fontannes a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne