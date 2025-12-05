Téléthon 2025

Espace Philippe Vignancour Fontannes Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-05

Le 5 et 6 décembre 2025, les communes de Chaniat, Fontannes, Javaugues et Lavaudieu accueillent le Téléthon randonnée nocturne, nombreuses animations, repas, soirée dansante…

.

Espace Philippe Vignancour Fontannes 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 57 80 13

English :

On December 5 and 6, 2025, the communes of Chaniat, Fontannes, Javaugues and Lavaudieu will be hosting the Telethon: a night hike, numerous events, a meal, a dance…

German :

Am 5. und 6. Dezember 2025 findet in den Gemeinden Chaniat, Fontannes, Javaugues und Lavaudieu der Telethon statt: Nachtwanderung, zahlreiche Animationen, Essen, Tanzabend…

Italiano :

Il 5 e 6 dicembre 2025, i comuni di Chaniat, Fontannes, Javaugues e Lavaudieu ospiteranno il Telethon, con un’escursione serale, tanto intrattenimento, un pasto e balli…

Espanol :

Los días 5 y 6 de diciembre de 2025, los municipios de Chaniat, Fontannes, Javaugues y Lavaudieu acogerán el Teletón, con una excursión nocturna, numerosas animaciones, una comida y baile…

L’événement Téléthon 2025 Fontannes a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne