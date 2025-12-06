Téléthon 2025 Place Brochard La Tremblade

Téléthon 2025

Place Brochard Centre Nautique Charline Picon La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 18:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Pour cette édition 2025 du Téléthon, plusieurs actions sur la commune de La Tremblade avec la participation d’associations locales.

.

Place Brochard Centre Nautique Charline Picon La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine c.jumelage@orange.fr

English :

For this 2025 edition of the Telethon, several actions on the commune of La Tremblade with the participation of local associations.

German :

Für diese Ausgabe des Telethon 2025 gibt es mehrere Aktionen in der Gemeinde La Tremblade, an denen sich lokale Vereine beteiligen.

Italiano :

Il 2025 Telethon vedrà una serie di eventi organizzati a La Tremblade con la partecipazione delle associazioni locali.

Espanol :

Con motivo del Telemaratón 2025 se organizarán varios actos en La Tremblade con la participación de asociaciones locales.

L’événement Téléthon 2025 La Tremblade a été mis à jour le 2025-11-07 par Mairie de La Tremblade