Téléthon 2025 La Tremblade
Marché de La Tremblade La Tremblade Charente-Maritime
Début : 2025-12-06 09:00:00
fin : 2025-12-06 12:00:00
2025-12-06
Pour cette édition 2025 du Téléthon, plusieurs actions sur la commune de La Tremblade avec la participation d’associations locales.
Marché de La Tremblade La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine c.jumelage@orange.fr
English :
For this 2025 edition of the Telethon, several actions on the commune of La Tremblade with the participation of local associations.
German :
Für diese Ausgabe des Telethon 2025 gibt es mehrere Aktionen in der Gemeinde La Tremblade, an denen sich lokale Vereine beteiligen.
Italiano :
Il 2025 Telethon vedrà una serie di eventi organizzati a La Tremblade con la partecipazione delle associazioni locali.
Espanol :
Con motivo del Telemaratón 2025 se organizarán varios actos en La Tremblade con la participación de asociaciones locales.
L’événement Téléthon 2025 La Tremblade a été mis à jour le 2025-11-04 par Mairie de La Tremblade