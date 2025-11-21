Téléthon 2025 Lagupie
Téléthon 2025 Lagupie vendredi 21 novembre 2025.
Téléthon 2025
Salle des Fêtes Lagupie Lot-et-Garonne
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-21
2025-11-21 2025-11-23
Téléthon 2025 organisé par Lagupie Sport et Loisirs.
– Le vendredi 21 novembre à partir de 19h Soirée au profit du Téléthon Repas soirée dansante Karaoké organisée par Lagupie Sport et Loisirs. (Inscription avant le 17 novembre).
– Le dimanche 23 novembre à 9h Marches de 6 et 10 Kms (en sous bois ou route selon la météo), engagement 5 €, rendez-vous sur le parking de la salle des fêtes. .
Salle des Fêtes Lagupie 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 41 38 11
English : Téléthon 2025
Telethon 2024 organized by Lagupie Sport et Loisirs.
German : Téléthon 2025
Telethon 2024 organisiert von Lagupie Sport et Loisirs.
Italiano :
Telethon 2025 organizzato da Lagupie Sport et Loisirs.
Espanol : Téléthon 2025
Teletón 2024 organizado por Lagupie Sport et Loisirs.
