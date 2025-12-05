Téléthon 2025.

Village Téléthon plaine des sports. Le Teich Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05 2025-12-06 2025-12-14

De nombreuses activités sont au programme de ce Téléthon 2025. (voir programme).

vendredi 5 décembre

vente de crêpes au village téléthon, à la sortie des écoles, du collège, au dojo du judo, au tennis club du Delta.

20h30 spectacle ELIXIR DE JOUVENCE PROSE OU ALEXANDRINS LE COEUR SUR LA MAIN . Théâtre Spectacle Teichois à la salle publique.

Samedi 6 décembre 10h-12h30- 14h30-17h au village Téléthon. Vente de crêpes, vin chaud, café, boissons.

Chamboule tout, pêche à la ligne, vente de boules de Noël en tricot et de créations bois, randonnée pédestre, animation musicale, création d’une oeuvre d’art par Zone Art, initiation au madison, rando VTT, tombola.

Plaine des sports animations et vente de crêpes

Dimanche 14 décembre spectacle de cirque présenté par Cirkini. 11h et 14h à l’Ekla.

Entrée libre. Tout public. .

Village Téléthon plaine des sports. Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 22 33 60

English : Téléthon 2025.

L’événement Téléthon 2025. Le Teich a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Le Teich