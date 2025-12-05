TÉLÉTHON 2025

Les Bessons Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-05

Les bénévoles du village des Bessons unissent leur force pour soutenir le Téléthon 2025!

Concours de belote, randonnée, repas, tombola, vente d’objets.

– vendredi 05, 20h30 concours de belote (15€ la doublette, 1er prix bon d’achat de 100€)

– samedi 06, 13h00 randonnée 7.5 et 13.5km (5€, gratuit pour les moins de 15 ans

19h30 repas sur réservation (25€, salade composée, paupiette de veau, fromage, buche, apéritif, vin, café).

Tombola, p’tit magasin des ateliers savoirs faire et peinture . .

Les Bessons 48200 Lozère Occitanie +33 6 42 96 62 85

English :

Volunteers from the village of Les Bessons join forces to support Telethon 2025!

Belote competition, hike, meal, tombola, sale of objects.

German :

Die Freiwilligen des Dorfes Les Bessons vereinen ihre Kräfte, um den Telethon 2025 zu unterstützen!

Belote-Wettbewerb, Wanderung, Essen, Tombola, Verkauf von Gegenständen.

Italiano :

I volontari del villaggio di Les Bessons si uniscono per sostenere Telethon 2025!

Gara di belote, passeggiata, pasto, tombola, vendita di oggetti.

Espanol :

Los voluntarios del pueblo de Les Bessons se unen para apoyar el Teletón 2025

Concurso de belote, caminata, comida, tómbola, venta de artículos.

