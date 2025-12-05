TÉLÉTHON 2025 LOEDI’TIME Clermont-l’Hérault
TÉLÉTHON 2025 LOEDI’TIME
7 Rue Doyen René Gosse Clermont-l’Hérault Hérault
Tarif : – –
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
2025-12-05 2025-12-06
Découvertes de jeux de société et vente de gâteaux par toute l’équipe !
Découvertes de jeux de société et vente de gâteaux par toute l'équipe dans leur local
Au profit du Téléthon.
Par L’Association Ludique Loedi’Time .
7 Rue Doyen René Gosse Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 87 00 loeditime@gmail.com
English :
Board games and cake sales by the whole team!
German :
Entdeckungen von Gesellschaftsspielen und Kuchenverkauf durch das gesamte Team!
Italiano :
L’intera squadra giocherà a giochi da tavolo e venderà torte!
Espanol :
Todo el equipo jugará a juegos de mesa y venderá pasteles
