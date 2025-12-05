TÉLÉTHON 2025 LOEDI’TIME

7 Rue Doyen René Gosse Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05 2025-12-06

Découvertes de jeux de société et vente de gâteaux par toute l’équipe !

Découvertes de jeux de société et vente de gâteaux par toute l’équipe dans leur local

Au profit du Téléthon.

Par L’Association Ludique Loedi’Time .

7 Rue Doyen René Gosse Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 87 00 loeditime@gmail.com

English :

Board games and cake sales by the whole team!

German :

Entdeckungen von Gesellschaftsspielen und Kuchenverkauf durch das gesamte Team!

Italiano :

L’intera squadra giocherà a giochi da tavolo e venderà torte!

Espanol :

Todo el equipo jugará a juegos de mesa y venderá pasteles

L’événement TÉLÉTHON 2025 LOEDI’TIME Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2025-11-17 par 34 OT DU CLERMONTAIS