Téléthon 2025 LOURDES Lourdes

Téléthon 2025

LOURDES

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-05

Téléthon 2025 à Lourdes le vendredi 5 et samedi 6 décembre 2025.

Tous ensemble pour le Téléthon 2025 !

Programme complet à venir prochainement.

.

65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 54 57 coordination.evenementiel@ville-lourdes.fr

English :

Telethon 2025 in Lourdes on Friday December 5 and Saturday December 6, 2025.

Together for Telethon 2025!

Full program coming soon.

German :

Telethon 2025 in Lourdes am Freitag, den 5. und Samstag, den 6. Dezember 2025.

Alle zusammen für den Telethon 2025!

Vollständiges Programm folgt in Kürze.

Italiano :

Telethon 2025 a Lourdes venerdì 5 e sabato 6 dicembre 2025.

Insieme per Telethon 2025!

Programma completo in arrivo.

Espanol :

Teletón 2025 en Lourdes el viernes 5 y el sábado 6 de diciembre de 2025.

¡Juntos por el Teletón 2025!

Programa completo próximamente.

