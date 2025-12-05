Téléthon 2025 LOURDES Lourdes
Téléthon 2025 à Lourdes le vendredi 5 et samedi 6 décembre 2025.
Tous ensemble pour le Téléthon 2025 !
Programme complet à venir prochainement.
LOURDES Centre ville et quartiers de Lourdes Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 54 57 coordination.evenementiel@ville-lourdes.fr
English :
Telethon 2025 in Lourdes on Friday December 5 and Saturday December 6, 2025.
Together for Telethon 2025!
Full program coming soon.
German :
Telethon 2025 in Lourdes am Freitag, den 5. und Samstag, den 6. Dezember 2025.
Alle zusammen für den Telethon 2025!
Vollständiges Programm folgt in Kürze.
Italiano :
Telethon 2025 a Lourdes venerdì 5 e sabato 6 dicembre 2025.
Insieme per Telethon 2025!
Programma completo in arrivo.
Espanol :
Teletón 2025 en Lourdes el viernes 5 y el sábado 6 de diciembre de 2025.
¡Juntos por el Teletón 2025!
Programa completo próximamente.
