Téléthon 2025 multisports du SAM Lesparre
Lesparre-Médoc Gironde
Tarif : 3.5 – 3.5 – 5 EUR
Tarif réduit
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
2025-11-29
L’office de tourisme Médoc Vignoble vous informe
Cette année pour le Téléthon, le SAM de Lesparre vous propose
. Des baptêmes de plongée de 14h à 16h au centre aquatique par le SAM plongée.
Possible pour les enfants à partir de 8 ans avec autorisation parentale.
. Différents parcours organisés par les sections Cyclo et Triathlon (rando VTT 25-35 kms sur circuits balisés ; rando cyclo 42-55-81 km). RV à la Maison des sports dès 13h pour vous inscrire. Départ 14h .
Tous les revenus des inscriptions seront reversés au Téléthon.
Pour plus de détails se renseigner auprès du SAM. .
Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 41 81 99
