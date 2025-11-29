Téléthon 2025 multisports du SAM Lesparre

Lesparre-Médoc Gironde

Cette année pour le Téléthon, le SAM de Lesparre vous propose

. Des baptêmes de plongée de 14h à 16h au centre aquatique par le SAM plongée.

Possible pour les enfants à partir de 8 ans avec autorisation parentale.

. Différents parcours organisés par les sections Cyclo et Triathlon (rando VTT 25-35 kms sur circuits balisés ; rando cyclo 42-55-81 km). RV à la Maison des sports dès 13h pour vous inscrire. Départ 14h .

Tous les revenus des inscriptions seront reversés au Téléthon.

Pour plus de détails se renseigner auprès du SAM. .

Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 41 81 99

