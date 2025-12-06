TÉLÉTHON 2025 PARC À JEUX POUR ENFANTS Clermont-l’Hérault
TÉLÉTHON 2025 PARC À JEUX POUR ENFANTS Clermont-l’Hérault samedi 6 décembre 2025.
TÉLÉTHON 2025 PARC À JEUX POUR ENFANTS
Clermont-l’Hérault Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Parc à jeux pour enfants et adultes.
Inscriptions pour les défis à partir de 9h.
Organisé par l’association Cité des Guilhem. .
Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 87 00
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement TÉLÉTHON 2025 PARC À JEUX POUR ENFANTS Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2025-11-17 par 34 OT DU CLERMONTAIS