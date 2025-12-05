Téléthon 2025 Place du champ de foire Percy-en-Normandie
Téléthon 2025 Place du champ de foire Percy-en-Normandie vendredi 5 décembre 2025.
Téléthon 2025
Place du champ de foire PERCY Percy-en-Normandie Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-05
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-05
Repas sur réservation, vente de jacinthes, diverses animations. .
Place du champ de foire PERCY Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie +33 2 33 61 21 42 accueil@percyennormandie.fr
English : Téléthon 2025
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Téléthon 2025 Percy-en-Normandie a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Villedieu-les-Poêles