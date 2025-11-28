TÉLÉTHON 2025 Pissos
TÉLÉTHON 2025 Pissos vendredi 28 novembre 2025.
TÉLÉTHON 2025
Pissos Landes
Téléthon 2025 organisé par l’Amicale des Retraités Secteur Pissos et diverses Associations locales.
Du Samedi 28 novembre à Moustey Concours de Belote,
Dimanche 30 novembre à Saugnac et Muret Exposition,
Samedi 6 décembre à Belhade Repas, Dimanche 7 décembre à Pissos Marche.
Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 43 36 91 retraitespissos@orange.fr
English : TÉLÉTHON 2025
Telethon 2025 organized by Amicale des Retraités Secteur Pissos and various local associations.
Saturday November 28 in Moustey: Belote competition,
Sunday November 30 in Saugnac and Muret: Exhibition,
Saturday December 6 in Belhade: Meal, Sunday December 7 in Pissos: Walk.
German : TÉLÉTHON 2025
Telethon 2025, organisiert von der Amicale des Retraités Secteur Pissos und verschiedenen lokalen Vereinen.
Samstag, 28. November in Moustey: Belote-Wettbewerb,
Sonntag, 30. November in Saugnac und Muret: Ausstellung,
Samstag, den 6. Dezember in Belhade: Essen, Sonntag, den 7. Dezember in Pissos: Wandern.
Italiano :
Téléthon 2025 organizzato dall’Amicale des Retraités Secteur Pissos e da varie associazioni locali.
Sabato 28 novembre a Moustey: concorso Belote,
Domenica 30 novembre a Saugnac e Muret: mostra,
Sabato 6 dicembre a Belhade: pranzo, domenica 7 dicembre a Pissos: passeggiata.
Espanol : TÉLÉTHON 2025
Téléthon 2025 organizado por la Amicale des Retraités Secteur Pissos y varias asociaciones locales.
Sábado 28 de noviembre en Moustey: Concurso de belote,
Domingo 30 de noviembre en Saugnac y Muret: Exposición,
Sábado 6 de diciembre en Belhade: Comida, Domingo 7 de diciembre en Pissos: Paseo.
