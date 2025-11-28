TÉLÉTHON 2025

Pissos Landes

Début : 2025-11-28

fin : 2025-12-07

2025-11-28

Téléthon 2025 organisé par l’Amicale des Retraités Secteur Pissos et diverses Associations locales.

Du Samedi 28 novembre à Moustey Concours de Belote,

Dimanche 30 novembre à Saugnac et Muret Exposition,

Samedi 6 décembre à Belhade Repas, Dimanche 7 décembre à Pissos Marche.

Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 43 36 91 retraitespissos@orange.fr

English : TÉLÉTHON 2025

Telethon 2025 organized by Amicale des Retraités Secteur Pissos and various local associations.

Saturday November 28 in Moustey: Belote competition,

Sunday November 30 in Saugnac and Muret: Exhibition,

Saturday December 6 in Belhade: Meal, Sunday December 7 in Pissos: Walk.

German : TÉLÉTHON 2025

Telethon 2025, organisiert von der Amicale des Retraités Secteur Pissos und verschiedenen lokalen Vereinen.

Samstag, 28. November in Moustey: Belote-Wettbewerb,

Sonntag, 30. November in Saugnac und Muret: Ausstellung,

Samstag, den 6. Dezember in Belhade: Essen, Sonntag, den 7. Dezember in Pissos: Wandern.

Italiano :

Téléthon 2025 organizzato dall’Amicale des Retraités Secteur Pissos e da varie associazioni locali.

Sabato 28 novembre a Moustey: concorso Belote,

Domenica 30 novembre a Saugnac e Muret: mostra,

Sabato 6 dicembre a Belhade: pranzo, domenica 7 dicembre a Pissos: passeggiata.

Espanol : TÉLÉTHON 2025

Téléthon 2025 organizado por la Amicale des Retraités Secteur Pissos y varias asociaciones locales.

Sábado 28 de noviembre en Moustey: Concurso de belote,

Domingo 30 de noviembre en Saugnac y Muret: Exposición,

Sábado 6 de diciembre en Belhade: Comida, Domingo 7 de diciembre en Pissos: Paseo.

