Téléthon 2025 Randonnée Pédestre à la Place de la Bastide Galan
Téléthon 2025 Randonnée Pédestre à la Place de la Bastide Galan samedi 6 décembre 2025.
Téléthon 2025 Randonnée Pédestre
à la Place de la Bastide GALAN Galan Hautes-Pyrénées
Début : 2025-12-06 09:00:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
9h Rando pédestre 8 km (Galan Tournous Galan) avec ravitaillement à Tournous Devant.
5€/personne.
Départ devant la boulangerie.
à la Place de la Bastide GALAN Galan 65330 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 70 19
English :
9am: Hiking 8 km (Galan Tournous Galan) with refreshments at Tournous Devant.
5/person.
Start in front of the bakery.
German :
9 Uhr: Wanderung 8 km (Galan Tournous Galan) mit Verpflegung in Tournous Devant.
5?/Person.
Start vor der Bäckerei.
Italiano :
ore 9: passeggiata di 8 km (Galan Tournous Galan) con ristoro a Tournous Devant.
5/persona.
Partenza davanti alla panetteria.
Espanol :
9h: 8 km a pie (Galan Tournous Galan) con refresco en Tournous Devant.
5 por persona.
Salida frente a la panadería.
