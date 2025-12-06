Téléthon 2025 Randonnée Pédestre

à la Place de la Bastide GALAN Galan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 09:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

9h Rando pédestre 8 km (Galan Tournous Galan) avec ravitaillement à Tournous Devant.

5€/personne.

Départ devant la boulangerie.

.

à la Place de la Bastide GALAN Galan 65330 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 70 19

English :

9am: Hiking 8 km (Galan Tournous Galan) with refreshments at Tournous Devant.

5/person.

Start in front of the bakery.

German :

9 Uhr: Wanderung 8 km (Galan Tournous Galan) mit Verpflegung in Tournous Devant.

5?/Person.

Start vor der Bäckerei.

Italiano :

ore 9: passeggiata di 8 km (Galan Tournous Galan) con ristoro a Tournous Devant.

5/persona.

Partenza davanti alla panetteria.

Espanol :

9h: 8 km a pie (Galan Tournous Galan) con refresco en Tournous Devant.

5 por persona.

Salida frente a la panadería.

L’événement Téléthon 2025 Randonnée Pédestre Galan a été mis à jour le 2025-11-24 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65