Téléthon 2025 Randonnée Pédestre

à la salle des fêtes HOUEYDETS Houeydets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 09:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

– Marche sur les chemins de Houeydets, suivie d’un repas organisé par les chasseurs.

9h Marche 4€ personne. Départ à la salle des fêtes.

12h30 Repas 12€ personne. A la salle des fêtes, inscription sur place.

Marche + repas 15€ personne

– Exposition de vieux véhicules

– Défi 2025 toute la journée réaliser la traversée du village avec de la corde (3600 mètres). 2€ les 50 mètres de corde.

.

à la salle des fêtes HOUEYDETS Houeydets 65330 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 70 19

English :

– Walk along the paths of Houeydets, followed by a meal organized by the hunters.

9am: Walk 4? person. Departure from the salle des fêtes.

12:30 pm: Meal 12? person. At the salle des fêtes, registration on site.

Walk + meal 15? person

– Exhibition of old vehicles

– All-day 2025 Challenge: traverse the village using rope (3600 meters). 2? for 50 meters of rope.

German :

– Wanderung auf den Wegen von Houeydets, gefolgt von einem Essen, das von den Jägern organisiert wird.

9 Uhr: Wanderung 4? Person. Start an der Festhalle.

12:30 Uhr: Essen 12 ? pro Person. In der Festhalle, Anmeldung vor Ort.

Wanderung + Essen 15 ? Person

– Ausstellung von alten Fahrzeugen

– Herausforderung 2025 den ganzen Tag: Durchquerung des Dorfes mit einem Seil (3600 Meter). 2? pro 50 Meter Seil.

Italiano :

– Passeggiata lungo i sentieri di Houeydets, seguita da un pasto organizzato dai cacciatori.

ore 9: passeggiata 4? a persona. Partenza dalla sala del villaggio.

12.30: Pasto 12? a persona. Presso la sala del villaggio, registrazione sul posto.

Passeggiata + pasto 15? persona

– Mostra di veicoli d’epoca

– 2025 Sfida per tutto il giorno: attraversare il villaggio con la corda (3600 metri). 2 per 50 metri di corda.

Espanol :

– Paseo por los senderos de Houeydets, seguido de una comida organizada por los cazadores.

9h: Paseo 4? por persona. Salida de la sala de fiestas.

12h30: Comida 12? por persona. En el ayuntamiento, inscripción in situ.

Paseo + comida 15? persona

– Exposición de vehículos antiguos

– 2025 Desafío todo el día: cruzar el pueblo utilizando cuerda (3600 metros). 2 por 50 metros de cuerda.

L’événement Téléthon 2025 Randonnée Pédestre Houeydets a été mis à jour le 2025-11-24 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65