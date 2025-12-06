Téléthon 2025 Randonnée Pédestre à la salle des fêtes Houeydets
samedi 6 décembre 2025.
Téléthon 2025 Randonnée Pédestre
à la salle des fêtes HOUEYDETS Houeydets Hautes-Pyrénées
Début : 2025-12-06 09:00:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
– Marche sur les chemins de Houeydets, suivie d’un repas organisé par les chasseurs.
9h Marche 4€ personne. Départ à la salle des fêtes.
12h30 Repas 12€ personne. A la salle des fêtes, inscription sur place.
Marche + repas 15€ personne
– Exposition de vieux véhicules
– Défi 2025 toute la journée réaliser la traversée du village avec de la corde (3600 mètres). 2€ les 50 mètres de corde.
+33 5 62 99 70 19
English :
– Walk along the paths of Houeydets, followed by a meal organized by the hunters.
9am: Walk 4? person. Departure from the salle des fêtes.
12:30 pm: Meal 12? person. At the salle des fêtes, registration on site.
Walk + meal 15? person
– Exhibition of old vehicles
– All-day 2025 Challenge: traverse the village using rope (3600 meters). 2? for 50 meters of rope.
German :
– Wanderung auf den Wegen von Houeydets, gefolgt von einem Essen, das von den Jägern organisiert wird.
9 Uhr: Wanderung 4? Person. Start an der Festhalle.
12:30 Uhr: Essen 12 ? pro Person. In der Festhalle, Anmeldung vor Ort.
Wanderung + Essen 15 ? Person
– Ausstellung von alten Fahrzeugen
– Herausforderung 2025 den ganzen Tag: Durchquerung des Dorfes mit einem Seil (3600 Meter). 2? pro 50 Meter Seil.
Italiano :
– Passeggiata lungo i sentieri di Houeydets, seguita da un pasto organizzato dai cacciatori.
ore 9: passeggiata 4? a persona. Partenza dalla sala del villaggio.
12.30: Pasto 12? a persona. Presso la sala del villaggio, registrazione sul posto.
Passeggiata + pasto 15? persona
– Mostra di veicoli d’epoca
– 2025 Sfida per tutto il giorno: attraversare il villaggio con la corda (3600 metri). 2 per 50 metri di corda.
Espanol :
– Paseo por los senderos de Houeydets, seguido de una comida organizada por los cazadores.
9h: Paseo 4? por persona. Salida de la sala de fiestas.
12h30: Comida 12? por persona. En el ayuntamiento, inscripción in situ.
Paseo + comida 15? persona
– Exposición de vehículos antiguos
– 2025 Desafío todo el día: cruzar el pueblo utilizando cuerda (3600 metros). 2 por 50 metros de cuerda.
