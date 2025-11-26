Téléthon 2025 relais la course du muscle Saint-Valery-en-Caux
Téléthon 2025 relais la course du muscle Saint-Valery-en-Caux vendredi 12 décembre 2025.
Le matin A Saint Valery en Caux, Relais la course du muscle à pied, par les élèves de la MFR et des écoles primaires, collège et lycée. .
Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 6 32 11 65 95
