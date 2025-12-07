Téléthon 2025 cours d’Albois Rochefort
Téléthon 2025 cours d’Albois Rochefort dimanche 7 décembre 2025.
Téléthon 2025
cours d’Albois Avenue Sadi Carnot Rochefort Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2025-12-07 08:00:00
fin : 2025-12-07 12:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Événement sportif regroupant plusieurs activités.
cours d’Albois Avenue Sadi Carnot Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 24 41 05 sylgril@sfr.fr
English : Téléthon 2025
A sporting event comprising several activities.
German : Téléthon 2025
Sportveranstaltung mit mehreren Aktivitäten.
Italiano :
Un evento sportivo che combina diverse attività.
Espanol :
Un acontecimiento deportivo que combina varias actividades.
