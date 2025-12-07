Téléthon 2025 cours d’Albois Rochefort

Téléthon 2025

Rochefort Charente-Maritime

Début : 2025-12-07 08:00:00

fin : 2025-12-07 12:00:00

2025-12-07

Événement sportif regroupant plusieurs activités.

+33 6 75 24 41 05 sylgril@sfr.fr

English : Téléthon 2025

A sporting event comprising several activities.

German : Téléthon 2025

Sportveranstaltung mit mehreren Aktivitäten.

Italiano :

Un evento sportivo che combina diverse attività.

Espanol :

Un acontecimiento deportivo que combina varias actividades.

