TELETHON 2025 Rue des Frères Thébault Saint-Jean-la-Poterie

TELETHON 2025

Rue des Frères Thébault Centre Pierre Glet Saint-Jean-la-Poterie Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06 19:00:00

Date(s) :

2025-12-06

L’association Let’s Go Malorie organise son 2ème Téléthon le samedi 6 décembre 2025, au Centre Pierre Glet à st jean-la-Poterie.

Une journée placée sous le signe de la solidarité, du partage et de la convivialité. Au programme balade en voitures de collection, ateliers avec Cirque en piste, création d’un doodle géant, courses et Marche, Stand brocante, apéro musical et Tombola.

Buvette et restauration sur place. .

Rue des Frères Thébault Centre Pierre Glet Saint-Jean-la-Poterie 56350 Morbihan Bretagne +33 2 52 56 88 40

L’événement TELETHON 2025 Saint-Jean-la-Poterie a été mis à jour le 2025-11-13 par OT PAYS DE REDON