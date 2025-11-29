Téléthon 2025 Salle des Fêtes Saint-Léger-de-Fougeret
Salle des Fêtes Le boutg Saint-Léger-de-Fougeret Nièvre
Début : 2025-11-29 14:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
Brocante, Jeux de société anciens, Tombola, Pâtisseries, Buvette,
Samedi 14 h Balade pédestre (environ 8 km) 16 h BINGO lots offerts par le Camping de la Fougeraie (Bouteilles de vin, terrines et lots surprise)
Dimanche 09 h 15 Balade pédestre (environ 8 km) 15 h 30 Démonstration de Country avec le groupe Blue Dance 17 h Tirage de la Tombola .
Salle des Fêtes Le boutg Saint-Léger-de-Fougeret 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 58 04 09 23
