Telethon 2025 Saint-Martin-de-Coux

Telethon 2025

salle des fêtes Saint-Martin-de-Coux Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 07:30:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Les communes de La Barde et St Martin de Coux organisent en partenariat avec le monde associatif, une rando et un repas au profit du Téléthon 2025.

salle des fêtes Saint-Martin-de-Coux 17360 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 72 02

English :

The communes of La Barde and St Martin de Coux, in partnership with associations, are organizing a hike and a meal in aid of Telethon 2025.

German :

Die Gemeinden La Barde und St Martin de Coux organisieren in Zusammenarbeit mit den Vereinen eine Wanderung und ein Essen zugunsten des Telethons 2025.

Italiano :

I comuni di La Barde e St Martin de Coux organizzano una passeggiata e un pasto in collaborazione con le associazioni, a favore di Téléthon 2025.

Espanol :

Los municipios de La Barde y St Martin de Coux organizan una marcha y una comida en colaboración con asociaciones, a beneficio de Téléthon 2025.

