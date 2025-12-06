Téléthon 2025 Saint-Valery-en-Caux
Téléthon 2025 Saint-Valery-en-Caux samedi 6 décembre 2025.
Téléthon 2025
Salle municipale Rayon vert Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Programme du téléthon St Valery en Caux
Samedi 6 Décembre
10h00 Sortie en vélo et VTT avec le club valeriquais cyclotourisme, sur inscription, 10€, 50km sur route et 25km en VTT- Départ de la salle municipale de Saint Valery en Caux
18h00 Au rayon vert de Saint Valery en Caux, concert avec le conservatoire avec les différents orchestres, cuivre, vents, cordes. .
Salle municipale Rayon vert Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 6 32 11 65 95
