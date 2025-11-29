Téléthon 2025 Soirée Pub Quizz à la salle des fêtes Galan
Téléthon 2025 Soirée Pub Quizz à la salle des fêtes Galan samedi 29 novembre 2025.
Téléthon 2025 Soirée Pub Quizz
à la salle des fêtes GALAN Galan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 19:30:00
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
PUB QUIZZ à la salle des fêtes organisé par Ga-langues.
Repas + Quiz sur inscription Adulte 15€ Enfant 7,50€ Bar payant.
Vous pouvez apporter un dessert à partager.
Renseignements et inscriptions 06 32 88 31 10 ou 07 86 08 13 29 .
à la salle des fêtes GALAN Galan 65330 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 32 88 31 10
English :
PUB QUIZZ at the salle des fêtes organized by Ga-langues.
Meal + Quiz on registration: Adults 15? Children 7.50? Cash bar.
You can bring a dessert to share.
German :
PUB QUIZZ in der Festhalle, organisiert von Ga-langues.
Essen + Quiz nach Anmeldung: Erwachsene 15? Kinder 7,50 ? Die Bar ist kostenpflichtig.
Sie können ein Dessert mitbringen, um es mit anderen zu teilen.
Italiano :
PUB QUIZZ alla Salle des Fêtes organizzato da Ga-langues.
Pasto + quiz su iscrizione: Adulti 15? Bambini 7,50? Bar in contanti.
È possibile portare un dolce da condividere.
Espanol :
PUB QUIZZ en la Salle des Fêtes organizado por Ga-langues.
Comida + Quiz previa inscripción: Adultos 15? Niños 7,50? Barra libre.
Puede traer un postre para compartir.
L’événement Téléthon 2025 Soirée Pub Quizz Galan a été mis à jour le 2025-11-24 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65