Téléthon 2025 Soirée Pub Quizz

à la salle des fêtes GALAN Galan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-11-29 19:30:00

fin : 2025-11-29

2025-11-29

PUB QUIZZ à la salle des fêtes organisé par Ga-langues.

Repas + Quiz sur inscription Adulte 15€ Enfant 7,50€ Bar payant.

Vous pouvez apporter un dessert à partager.

Renseignements et inscriptions 06 32 88 31 10 ou 07 86 08 13 29 .

+33 6 32 88 31 10

English :

PUB QUIZZ at the salle des fêtes organized by Ga-langues.

Meal + Quiz on registration: Adults 15? Children 7.50? Cash bar.

You can bring a dessert to share.

German :

PUB QUIZZ in der Festhalle, organisiert von Ga-langues.

Essen + Quiz nach Anmeldung: Erwachsene 15? Kinder 7,50 ? Die Bar ist kostenpflichtig.

Sie können ein Dessert mitbringen, um es mit anderen zu teilen.

Italiano :

PUB QUIZZ alla Salle des Fêtes organizzato da Ga-langues.

Pasto + quiz su iscrizione: Adulti 15? Bambini 7,50? Bar in contanti.

È possibile portare un dolce da condividere.

Espanol :

PUB QUIZZ en la Salle des Fêtes organizado por Ga-langues.

Comida + Quiz previa inscripción: Adultos 15? Niños 7,50? Barra libre.

Puede traer un postre para compartir.

