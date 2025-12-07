Téléthon 2025 Spectacle de danse et arts vivants Auditorium Stephan Bouttet Dinard

Téléthon 2025 Spectacle de danse et arts vivants

Auditorium Stephan Bouttet 6 Rue Sadi Carnot Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 15:00:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Dans le cadre du Téléthon 2025, le Guidelp Hall’Jazz organise un spectacle de danse et d’arts vivants rassemblant plusieurs compagnies engagées aux côtés de cette grande cause nationale.

Cette soirée mettra en lumière la richesse et la diversité de la création chorégraphique locale, grâce à la participation de

– Laye’N’Co

– Evolution Crew

– Les Envolées

– La Baïlarina

– Compagnie Acore .

Auditorium Stephan Bouttet 6 Rue Sadi Carnot Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 60 83 05 11

English :

L’événement Téléthon 2025 Spectacle de danse et arts vivants Dinard a été mis à jour le 2025-11-29 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme