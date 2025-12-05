Téléthon 2025 Spectacle Féerie Nocturne et déambulations nautiques Argentat-sur-Dordogne

Téléthon 2025 Spectacle Féerie Nocturne et déambulations nautiques

Quai Lestourgie Argentat-sur-Dordogne Corrèze

Gratuit

2025-12-05

fin : 2025-12-05

2025-12-05

Les écoles de danse et Corps en Tête vous proposent un spectacle féérique sur les quais d’Argentant dans le cadre du Téléthon.

Aussi, sur l’eau, le Canoé Kayak Club Argentat Beaulieu proposent flambeaux et structures éclairés sur la Dordogne.

Constitution du logo Bombons Téléthon avec les kayaks sécurisés par débit réduit EDF .

Quai Lestourgie Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

