Téléthon 2025 stands et animations Saint-Palais
Téléthon 2025 stands et animations Saint-Palais vendredi 5 décembre 2025.
Téléthon 2025 stands et animations
Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
Bureau de la MSA à 9h petit-déjeuner du téléthon. Au marché stand, vente de garbure, café, gâteaux.
Stand devant la pharmacie de l’Hôtel de Ville 9h-18h urne, boutique, vente de gâteaux, crêpes et merveilles.
Durant l’après-midi, de 15h à 16h marché des écoles sur la Place du Foirail, de 17h à 19h animation des pompiers avec tours en camion et initiation aux gestes de premiers secours. .
Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 77 66 43 jplafaurie@wanadoo.fr
English : Téléthon 2025 stands et animations
L’événement Téléthon 2025 stands et animations Saint-Palais a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme Pays Basque