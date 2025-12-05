Téléthon 2025 stands et animations

Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Bureau de la MSA à 9h petit-déjeuner du téléthon. Au marché stand, vente de garbure, café, gâteaux.

Stand devant la pharmacie de l’Hôtel de Ville 9h-18h urne, boutique, vente de gâteaux, crêpes et merveilles.

Durant l’après-midi, de 15h à 16h marché des écoles sur la Place du Foirail, de 17h à 19h animation des pompiers avec tours en camion et initiation aux gestes de premiers secours. .

Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 77 66 43 jplafaurie@wanadoo.fr

