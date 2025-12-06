Téléthon 2025 stands et animations

Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Airetik Randonnées pédestres, cyclistes et équestre. Pharmacie Hôtel de Ville 9h-18h urne, boutique, gâteaux, crêpes et merveilles.

A Arbouet, Arberats, Etcharry, Domezain 9h-17h tournée des maisons. A Arraute 9h-17h vente de gâteaux. A Aicirits, centre Aqua Santé 9h-12h aquagym, aquabike, Zumba, pole dance et boxilates sur réservation.

Salle Airetik 9h-18h vente de livres, stand, foire aux objets, point chaud vente crêpes, café, chocolat. 9h-12h animation jeux en bois Amalia. 11h30-12h30 Dansez avec Amikuzen Dantzan. 12h Repas du téléthon ouvert à tous animé par la banda les Mixains. 14h30 à 17h Démonstration force basque défi St Palais/Gabat. Expo et balades en voitures de collection. 16h spectacle danses basques Bittindarrak et de l’école Inspiration Danse. Dès 17h vente de talos animée par Gaitamik.

Dès 19h30 Club House Foot soirée musicale. .

Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 77 66 43 jplafaurie@wanadoo.fr

English : Téléthon 2025 stands et animations

L’événement Téléthon 2025 stands et animations Saint-Palais a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme Pays Basque