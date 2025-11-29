Téléthon 2025 Tennis La Roche-Posay

Téléthon 2025 Tennis

Avenue des Fontaines La Roche-Posay

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Pour soutenir le Téléthon, venez taper la balle pour la bonne cause !

Samedi 29 novembre, tout au long de l’après-midi

Mini-défis, Touch-Tennis, Tennis-Fauteuil, défis cibles, pickleball… Il y en aura pour tous les âges !

Horaires des animations

15h 15h30 enfants de 3 à 10 ans

17h 18h30 jeunes de 11 à 20 ans

19h 21h adultes

Tarif 2 € par animation

Tous les dons seront reversés au Téléthon.

Sur place vente de gâteaux et boissons. .

Avenue des Fontaines La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 86 29 46 tclarocheposay@orange.fr

