Téléthon 2025 Tennis La Roche-Posay
Avenue des Fontaines La Roche-Posay Vienne
Tarif : – –
Pour soutenir le Téléthon, venez taper la balle pour la bonne cause !
Samedi 29 novembre, tout au long de l’après-midi
Mini-défis, Touch-Tennis, Tennis-Fauteuil, défis cibles, pickleball… Il y en aura pour tous les âges !
Horaires des animations
15h 15h30 enfants de 3 à 10 ans
17h 18h30 jeunes de 11 à 20 ans
19h 21h adultes
Tarif 2 € par animation
Tous les dons seront reversés au Téléthon.
Sur place vente de gâteaux et boissons. .
Avenue des Fontaines La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 86 29 46 tclarocheposay@orange.fr
