TELETHON 2025 Terres-de-Haute-Charente

TELETHON 2025

MARCHE COUVERT Terres-de-Haute-Charente Charente

Début : 2025-12-06 08:00:00

fin : 2025-12-06 23:00:00

2025-12-06

Nombreuses animations comme concours de belote, randonnées pédestres, jeux de sociétés, démonstrations judo…

MARCHE COUVERT Terres-de-Haute-Charente 16270 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 37 15 communication@terresdehautecharente.fr

English :

Numerous events such as belote competitions, hikes, board games, judo demonstrations?

