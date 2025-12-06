TELETHON 2025 Terres-de-Haute-Charente
samedi 6 décembre 2025.
TELETHON 2025
MARCHE COUVERT Terres-de-Haute-Charente Charente
Début : 2025-12-06 08:00:00
fin : 2025-12-06 23:00:00
2025-12-06
Nombreuses animations comme concours de belote, randonnées pédestres, jeux de sociétés, démonstrations judo…
MARCHE COUVERT Terres-de-Haute-Charente 16270 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 37 15 communication@terresdehautecharente.fr
English :
Numerous events such as belote competitions, hikes, board games, judo demonstrations?
L’événement TELETHON 2025 Terres-de-Haute-Charente a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme Charente Limousine