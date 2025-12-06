TELETHON 2025 Terres-de-Haute-Charente

TELETHON 2025 Terres-de-Haute-Charente samedi 6 décembre 2025.

TELETHON 2025

MARCHE COUVERT Terres-de-Haute-Charente Charente

Début : 2025-12-06 08:00:00
fin : 2025-12-06 23:00:00

2025-12-06

Nombreuses animations comme concours de belote, randonnées pédestres, jeux de sociétés, démonstrations judo…
MARCHE COUVERT Terres-de-Haute-Charente 16270 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 37 15  communication@terresdehautecharente.fr

English :

Numerous events such as belote competitions, hikes, board games, judo demonstrations?

L’événement TELETHON 2025 Terres-de-Haute-Charente a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme Charente Limousine