Téléthon 2025 Thé Dansant à la Salle des Fêtes Galan
Téléthon 2025 Thé Dansant à la Salle des Fêtes Galan dimanche 30 novembre 2025.
Téléthon 2025 Thé Dansant
à la Salle des Fêtes GALAN Galan Hautes-Pyrénées
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 14:30:00
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
Thé dansant animé par les musiciens de Michel Cabaret.
Entrée 12€, goûter offert.
à la Salle des Fêtes GALAN Galan 65330 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 70 19
English :
Tea dance with Michel Cabaret musicians.
Admission: 12?, snack included.
German :
Tanztee mit den Musikern von Michel Cabaret.
Eintritt: 12?, kostenloser Snack.
Italiano :
Ballo del tè con musica di Michel Cabaret.
Ingresso: 12 euro, merenda inclusa.
Espanol :
Baile del té con música de Michel Cabaret.
Entrada: 12 €, merienda incluida.
