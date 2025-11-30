Téléthon 2025 Thé Dansant

à la Salle des Fêtes GALAN Galan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-11-30 14:30:00

fin : 2025-11-30

2025-11-30

Thé dansant animé par les musiciens de Michel Cabaret.

Entrée 12€, goûter offert.

à la Salle des Fêtes GALAN Galan 65330 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 70 19

English :

Tea dance with Michel Cabaret musicians.

Admission: 12?, snack included.

German :

Tanztee mit den Musikern von Michel Cabaret.

Eintritt: 12?, kostenloser Snack.

Italiano :

Ballo del tè con musica di Michel Cabaret.

Ingresso: 12 euro, merenda inclusa.

Espanol :

Baile del té con música de Michel Cabaret.

Entrada: 12 €, merienda incluida.

