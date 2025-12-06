Téléthon 2025 tour cyclo en Soule Rue Jean-Baptiste Heugas Mauléon-Licharre
Durant toute la matinée, les cyclistes feront des kilomètres en Soule au profit du Téléthon.
La boucle A, longue de 52 km, démarrera de Mauléon. Ils iront, ensuite, à la mairie de Musculdy, puis celle d’Ordiarp, d’Aussurucq, d’Ossas, de Licq-Athérey et de Gotein-Libarrenx avant de revenir à Mauléon. La boucle B, longue de 30 km, les mènera de Mauléon à la mairie d’Espès, puis à celle de Charitte-de-Bas et de Nabas avant de revenir à Mauléon. Cette matinée est ouverte aux cycliste de tous niveaux. Sur inscription. .
