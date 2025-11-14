Téléthon 2025 Tournoi de tennis de table mixte Sérilhac
Téléthon 2025 Tournoi de tennis de table mixte Sérilhac vendredi 14 novembre 2025.
Téléthon 2025 Tournoi de tennis de table mixte
Sérilhac Corrèze
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Dans le cadre du Téléthon 2025, Sérilhac organise un tournoi de tennis de table mixte, ouvert aux enfants comme aux adultes. Une soirée sportive et conviviale pour soutenir la recherche, en mêlant compétition amicale et solidarité.
foyerdeserilhac19@gmail.com
mairie@serilhac.fr .
Sérilhac 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 04 76
