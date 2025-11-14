Téléthon 2025 Tournoi de tennis de table mixte

Sérilhac Corrèze

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Dans le cadre du Téléthon 2025, Sérilhac organise un tournoi de tennis de table mixte, ouvert aux enfants comme aux adultes. Une soirée sportive et conviviale pour soutenir la recherche, en mêlant compétition amicale et solidarité.

foyerdeserilhac19@gmail.com

mairie@serilhac.fr .

Sérilhac 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 04 76

