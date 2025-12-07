Téléthon 2025 Tous en course Plouharnel
Téléthon 2025 Tous en course
Stade du Bois d’Amour Plouharnel Morbihan
Course au profit du Téléthon
Rendez vous à 10 h pour un départ à 10h30 du Stade du Bois d’Amour
Organisée par l’AS Plouharnel
Inscription au 0 625 88 41 54 .
Stade du Bois d’Amour Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne +33 6 25 88 41 54
