Téléthon 2025 Tous en course Plouharnel

Téléthon 2025 Tous en course

Stade du Bois d'Amour Plouharnel

7 décembre 2025, 10:00

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Course au profit du Téléthon

Rendez vous à 10 h pour un départ à 10h30 du Stade du Bois d’Amour

Organisée par l’AS Plouharnel

Inscription au 0 625 88 41 54 .

Stade du Bois d'Amour Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne +33 6 25 88 41 54

