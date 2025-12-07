Téléthon 2025 Tous en course Plouharnel

Téléthon 2025 Tous en course Plouharnel dimanche 7 décembre 2025.

Téléthon 2025 Tous en course

Stade du Bois d’Amour Plouharnel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07

Date(s) :
2025-12-07

Course au profit du Téléthon
Rendez vous à 10 h pour un départ à 10h30 du Stade du Bois d’Amour

Organisée par l’AS Plouharnel
Inscription au 0 625 88 41 54   .

Stade du Bois d’Amour Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne +33 6 25 88 41 54 

English :

L’événement Téléthon 2025 Tous en course Plouharnel a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon