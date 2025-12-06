TÉLÉTHON 2025, Valdeblore se mobilise!! Salle du clôt Valdeblore

TÉLÉTHON 2025, Valdeblore se mobilise!!

Salle du clôt La Bolline Valdeblore Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:30:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Le Club Loisir & Plaisirs invite à un événement convivial et solidaire Super loto pour reverser des dons à l’AFM Téléthon.

.

Salle du clôt La Bolline Valdeblore 06420 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 23 25 90 info.valdeblorelacolmiane@nicecotedazurtourisme.com

English :

The Club Loisir & Plaisirs invites you to a convivial and supportive event: Super loto to raise funds for the AFM Téléthon.

German :

Der Club Loisir & Plaisirs lädt zu einer geselligen und solidarischen Veranstaltung ein: Superlotto, um Spenden an die AFM Téléthon zu überweisen.

Italiano :

Il Club Loisir & Plaisirs vi invita a un evento amichevole e benefico: un Super Lotto per raccogliere fondi per l’AFM Téléthon.

Espanol :

El Club Loisir & Plaisirs le invita a un acto benéfico y amistoso: una Super Loto para recaudar fondos para el Téléthon de la AFM.

