Téléthon 2025 Villefranque

Téléthon 2025

Dans le village Villefranque Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

17h30, à la cantine des écoles, les dictées du Téléthon. 1 dictée tout public et 1 dictée pour les élèves de CM2. Venez avec votre crayon, la feuille sera fournie. Un verre de l’amitié sera offert à l’issue des dictées.

19h, à la Maison Pour Tous, tournoi de poker. Passionnés, débutants, joueurs aguerris, tout le monde est accepté à condition d’être majeur.

Buvette et restauration sur place. Nombreux lots à gagner avec la tombola. .

64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 93 11 71 milafrangapokerclub64@outlook.fr

