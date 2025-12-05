TÉLÉTHON 2025

Villeneuve-lès-Béziers Hérault

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

2025-12-05 2025-12-07

Animations, démonstrations sportives, spectacle, loto et restauration, en présence du parrain Romain Abeillan.

Le Téléthon 2025 s’annonce exceptionnel ! Une journée entière placée sous le signe de la solidarité, de l’émotion et de la convivialité, en présence du parrain du Téléthon 2025 Romain Abeillan.

Au programme

• Démonstrations sportives réalisées par des clubs locaux et invités

• Spectacle tout public mêlant musique, danse et performances

• Grand loto solidaire avec de nombreux lots à gagner

• Buvette et restauration pour profiter pleinement de la journée

Cet événement rassemble habitants, familles, associations et bénévoles autour d’une même cause soutenir la recherche et offrir une journée festive ouverte à tous.

Un rendez-vous chaleureux et fédérateur, à partager sans modération ! .

Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 39 47 80

English :

Entertainment, sports demonstrations, show, bingo and catering, in the presence of sponsor Romain Abeillan.

German :

Animationen, Sportvorführungen, Show, Lotto und Verpflegung, in Anwesenheit des Schirmherrn Romain Abeillan.

Italiano :

Attività, dimostrazioni sportive, spettacoli, tombola e ristorazione, alla presenza del patron Romain Abeillan.

Espanol :

Actividades, demostraciones deportivas, espectáculos, bingo y catering, en presencia del mecenas Romain Abeillan.

