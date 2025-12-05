TÉLÉTHON 2025 Villeneuve-lès-Béziers
TÉLÉTHON 2025 Villeneuve-lès-Béziers vendredi 5 décembre 2025.
TÉLÉTHON 2025
Villeneuve-lès-Béziers Hérault
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
2025-12-05 2025-12-07
Animations, démonstrations sportives, spectacle, loto et restauration, en présence du parrain Romain Abeillan.
Le Téléthon 2025 s’annonce exceptionnel ! Une journée entière placée sous le signe de la solidarité, de l’émotion et de la convivialité, en présence du parrain du Téléthon 2025 Romain Abeillan.
Au programme
• Démonstrations sportives réalisées par des clubs locaux et invités
• Spectacle tout public mêlant musique, danse et performances
• Grand loto solidaire avec de nombreux lots à gagner
• Buvette et restauration pour profiter pleinement de la journée
Cet événement rassemble habitants, familles, associations et bénévoles autour d’une même cause soutenir la recherche et offrir une journée festive ouverte à tous.
Un rendez-vous chaleureux et fédérateur, à partager sans modération ! .
Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 39 47 80
English :
Entertainment, sports demonstrations, show, bingo and catering, in the presence of sponsor Romain Abeillan.
German :
Animationen, Sportvorführungen, Show, Lotto und Verpflegung, in Anwesenheit des Schirmherrn Romain Abeillan.
Italiano :
Attività, dimostrazioni sportive, spettacoli, tombola e ristorazione, alla presenza del patron Romain Abeillan.
Espanol :
Actividades, demostraciones deportivas, espectáculos, bingo y catering, en presencia del mecenas Romain Abeillan.
