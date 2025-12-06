Téléthon 2025 Villeneuve-sur-Lot se mobilise

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : 2025-12-06

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

8h30 Croustade géante aux pommes, préparée par les boulangers et pâtissiers villeneuvois, parvis du théâtre.

14h à 17h ateliers Pilates, démonstrations de danse, sophrologie pour enfants et flash mob à la Myre-Mory.

Visites de la caserne et loto du Téléthon dimanche à 15h au Cercle Villeneuvois.

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 53 53

English : Téléthon 2025 Villeneuve-sur-Lot se mobilise

8:30 am: Giant apple croustade, prepared by Villeneuve’s bakers and patissiers, in front of the theater.

2pm to 5pm: Pilates workshops, dance demonstrations, sophrology for children and flash mob at the Myre-Mory.

Tours of the fire station and Telethon bingo on Sunday at 3pm at the Cercle Villeneuvois.

