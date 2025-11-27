Téléthon 2025 voyage sonore hypnotique Briare

Téléthon 2025 voyage sonore hypnotique

Square Pierre-Armand Thiébaut Briare Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27 19:00:00

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-27

Plongez dans une expérience unique avec le Voyage sonore hypnotique, jeudi 27 novembre à 19h à l’auditorium de Briare. Un moment d’immersion musicale d’1h15 pour apaiser l’esprit et éveiller les sens.

Entrée libre, au profit du Téléthon.

Le jeudi 27 novembre à 19h, l’auditorium de Briare accueillera une expérience sensorielle hors du commun le Voyage sonore hypnotique, une séance immersive de 1h15 mêlant sons, vibrations et relaxation profonde. Confortablement installé, laissez-vous guider par la voix et la musique, pour un moment de lâcher-prise total où votre inconscient s’accorde au rythme des sons. Ce rendez-vous, à la fois apaisant et revitalisant, invite chacun à explorer une autre dimension du bien-être intérieur. L’entrée est libre, et les dons recueillis seront reversés au Téléthon, contribuant ainsi à la recherche médicale. Une belle occasion de vivre une expérience inédite tout en soutenant une cause essentielle. .

Square Pierre-Armand Thiébaut Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 20 08

English :

Immerse yourself in a unique experience with Voyage sonore hypnotique, Thursday November 27 at 7pm at the Briare auditorium. A 1h15 moment of musical immersion to soothe the mind and awaken the senses.

Free admission, in aid of the Telethon.

German :

Tauchen Sie ein in eine einzigartige Erfahrung mit der Hypnotischen Klangreise am Donnerstag, den 27. November um 19 Uhr im Auditorium von Briare. Ein 1 Stunde und 15 Minuten dauernder Moment der musikalischen Versenkung, um den Geist zu beruhigen und die Sinne zu wecken.

Freier Eintritt, zugunsten des Telethon.

Italiano :

Immergetevi in un’esperienza unica con il Viaggio sonoro ipnotico, giovedì 27 novembre alle 19.00 nell’auditorium Briare. Un’esperienza musicale coinvolgente della durata di 1 ora e 15 minuti per calmare la mente e risvegliare i sensi.

Ingresso libero, a favore di Telethon.

Espanol :

Sumérjase en una experiencia única con el Viaje sonoro hipnótico, el jueves 27 de noviembre a las 19:00 en el auditorio de Briare. Una experiencia musical inmersiva de 1 hora y 15 minutos para calmar la mente y despertar los sentidos.

Entrada gratuita a beneficio del Teletón.

