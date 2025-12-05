Téléthon à Allonnes Allonnes
Téléthon à Allonnes Allonnes vendredi 5 décembre 2025.
Téléthon à Allonnes
21 rue du Lavoir Allonnes Maine-et-Loire
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-07
2025-12-05
La commune d’Allonnes vous donne rendez-vous pour le Téléthon ! De nombreuses animations sont organisées.
AU PROGRAMME
Jeudi 4 décembre tournoi de pétanque à 14h.
Vendredi 5 décembre Dîner dansant 18 €.
Tartiflette à emporter 7 €.
Samedi 6 décembre de 14h à 20h30
Lâcher de ballons à 14h à Allonnes.
Balade en voitures de collection à 15h à Allonnes.
Rando du 8 entre les deux salles de sports à Allonnes et Brain-sur-Allonnes, en passant par la caserne.
Roller puis Country à Brain-sur-Allonnes.
Laser game à la Caserne de pompier.
A Allonnes
Jeux de société, maquillage, vente de livres.
Structure gonflable pour les enfants.
Flocage PRO de t-shirts et casquettes.
Puzzle collectif & Tombola.
PASS solidaire jeux vidéos, cosplay & mascottes, Basket fauteuil , Babyfoot, fléchettes,Taïso & Crossfit, muscu, Robots, sarbacane.
Tirage de la tombola.
Concert de La Band’Allonnaise à 19h.
Et pour finir… un superbe feu d’artifice à 20h30 à la base des loisirs d’Allonnes !
Dimanche 7 décembre sortie vélo de 50 km et boule de fort à 9h30 à Allonnes.
Chaque geste compte venez participer, faire un don, partager un sourire ou simplement profiter des animations.
Ensemble, boostons le Téléthon !
PRECISIONS HORAIRES
Du vendredi 5 au dimanche 7 décembre 2025. .
21 rue du Lavoir Allonnes 49650 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 83 52 75 29 telethon49650@gmail.com
English :
The commune of Allonnes invites you to the Telethon! Numerous events are being organized.
German :
Die Gemeinde Allonnes lädt Sie zum Telethon ein! Es werden zahlreiche Animationen organisiert.
Italiano :
Allonnes non vede l’ora di vedervi a Telethon! Sono in corso di organizzazione numerosi eventi.
Espanol :
Allonnes te espera en el Telemaratón Se están organizando numerosos actos.
