Téléthon à Allonnes Allonnes

Téléthon à Allonnes

21 rue du Lavoir Allonnes Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-05

La commune d’Allonnes vous donne rendez-vous pour le Téléthon ! De nombreuses animations sont organisées.

AU PROGRAMME

Jeudi 4 décembre tournoi de pétanque à 14h.

Vendredi 5 décembre Dîner dansant 18 €.

Tartiflette à emporter 7 €.

Samedi 6 décembre de 14h à 20h30

Lâcher de ballons à 14h à Allonnes.

Balade en voitures de collection à 15h à Allonnes.

Rando du 8 entre les deux salles de sports à Allonnes et Brain-sur-Allonnes, en passant par la caserne.

Roller puis Country à Brain-sur-Allonnes.

Laser game à la Caserne de pompier.

A Allonnes

Jeux de société, maquillage, vente de livres.

Structure gonflable pour les enfants.

Flocage PRO de t-shirts et casquettes.

Puzzle collectif & Tombola.

PASS solidaire jeux vidéos, cosplay & mascottes, Basket fauteuil , Babyfoot, fléchettes,Taïso & Crossfit, muscu, Robots, sarbacane.

Tirage de la tombola.

Concert de La Band’Allonnaise à 19h.

Et pour finir… un superbe feu d’artifice à 20h30 à la base des loisirs d’Allonnes !

Dimanche 7 décembre sortie vélo de 50 km et boule de fort à 9h30 à Allonnes.

Chaque geste compte venez participer, faire un don, partager un sourire ou simplement profiter des animations.

Ensemble, boostons le Téléthon !

PRECISIONS HORAIRES

Du vendredi 5 au dimanche 7 décembre 2025. .

21 rue du Lavoir Allonnes 49650 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 83 52 75 29 telethon49650@gmail.com

English :

The commune of Allonnes invites you to the Telethon! Numerous events are being organized.

German :

Die Gemeinde Allonnes lädt Sie zum Telethon ein! Es werden zahlreiche Animationen organisiert.

Italiano :

Allonnes non vede l’ora di vedervi a Telethon! Sono in corso di organizzazione numerosi eventi.

Espanol :

Allonnes te espera en el Telemaratón Se están organizando numerosos actos.

L’événement Téléthon à Allonnes Allonnes a été mis à jour le 2025-11-11 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME