TÉLÉTHON À ARBAS

PLACE DE LA MAIRIE Arbas Haute-Garonne

Tarif : 13 – 13 – EUR

13

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 08:00:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Pas à Pas, Mot à Mot pour le Téléthon

Téléthon à Arbas Une journée solidaire pour tous !

Participez à la randonnée solidaire départ à 8h00 depuis la Place de la Mairie. Direction le massif de Paloumère (si la météo le permet) ou les chemins d’Arbas. Vous accompagnerez un enfant en situation de handicap pour lui faire découvrir des lieux habituellement inaccessibles.

– Participation 13 € adulte gratuit pour les enfants accompagnés d’un parent

Prévoir casse-croûte et tenue chaude !

Dès 15h, retrouvez à la mairie un concours de Scrabble organisé par le Foyer Rural

– 5 € adulte 2 € moins de 18 ans, au profit du Téléthon.

Marchez, jouez, partagez une journée conviviale pour soutenir une belle cause ! 13 .

PLACE DE LA MAIRIE Arbas 31160 Haute-Garonne Occitanie

English :

Step by Step, Word by Word for the Telethon

L’événement TÉLÉTHON À ARBAS Arbas a été mis à jour le 2025-11-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE