TÉLÉTHON À ARBAS Arbas

Pas à Pas, Mot à Mot pour le Téléthon
Participez à la randonnée solidaire départ à 8h00 depuis la Place de la Mairie. Direction le massif de Paloumère (si la météo le permet) ou les chemins d’Arbas. Vous accompagnerez un enfant en situation de handicap pour lui faire découvrir des lieux habituellement inaccessibles.
– Participation 13 € adulte gratuit pour les enfants accompagnés d’un parent
Prévoir casse-croûte et tenue chaude !
Dès 15h, retrouvez à la mairie un concours de Scrabble organisé par le Foyer Rural
– 5 € adulte 2 € moins de 18 ans, au profit du Téléthon.
