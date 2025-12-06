Téléthon à Arudy Arudy

Téléthon à Arudy

Place de l’hôtel de ville Arudy Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-06

A l’occasion de cet évènement national, toutes nos associations se mobilisent pour récolter un maximum de dons. De 10h à 14h plusieurs animations vous serons proposées sur la place de l’hôtel de ville d’Arudy.

Les petits et les grands pourront profiter de balades en camion de pompiers, assister à une démonstration de manœuvre, s’essayer au tir au pistolet à billes, au chamboule-tout ou encore à la tyrolienne mise en place par les spéléologues de la vallée d’Ossau. . Le musée d’Ossau ouvrira ses portes de 10h à 13h . Les amateurs de marche auront rendez-vous à 10 h 30 place du Foirail pour une balade facile de 5 km. Les sportifs pourront, quant à eux, s’initier à l’escalade au rocher Dachary (tennis) de 10h à 12h. Un casse-croûte convivial sera partagé et animé par le groupe Cant’Aussau sur la place de l’hôtel de ville. .

