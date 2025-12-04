Téléthon à Aubas Aubas
Téléthon à Aubas Aubas jeudi 4 décembre 2025.
Téléthon à Aubas
Salle des fêtes Aubas Dordogne
Gratuit
Gratuit
Date : 2025-12-04 à 2025-12-07
Début : 2025-12-04
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-04
Venez participer dès le jeudi aux diverses animations et activités proposées tout au long du week-end au profit du Téléthon. Gratuit
Jeudi repas à la rencontre des élus CC-VH, Truffothon tombola pour une truffe
Vendredi concours de belote à la salle des fêtes, tournoi tennis de table au centre de loisirs
Samedi dès 8h vente de gâteaux et fleurs en voiture,
10h30-12h atelier gestes premiers secours avec les pompiers de Montignac-Lascaux
9h30 randonnée 4×4
10h-12h/14h-18h ludothèque maison de l’enfance Montignac-Lascaux
14h-16h30 croquet et molky Auriac
16h Théâtre de Guignol salle des fêtes Auriac
15h30 dictée de Lily
19h repas dansant salle des fêtes Aubas
21h super loto salle des fêtes de Montignac
Dimanche 8h30 randonnée et VTT
9h randonnée auriacoise te St Amand Rando Passion
9h30 marche nordique Aubas
11h30 soupe géante
14h30 pétanque en doublette
15h30 dictée de Lily
18h tirage de la tombola .
Salle des fêtes Aubas 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 46 53 18
English : Téléthon à Aubas
From Thursday onwards, come and take part in the various events and activities on offer throughout the weekend in aid of the Telethon. Free
German : Téléthon à Aubas
Nehmen Sie ab Donnerstag an den verschiedenen Animationen und Aktivitäten teil, die das ganze Wochenende über zugunsten des Telethon angeboten werden. Kostenlos
Italiano :
A partire da giovedì, venite a partecipare ai vari eventi e attività che si svolgeranno durante tutto il fine settimana a favore di Telethon. Gratuito
Espanol : Téléthon à Aubas
A partir del jueves, participe en los diversos actos y actividades que se propondrán durante todo el fin de semana a beneficio del Teletón. Gratis
