Téléthon à Aubas

Salle des fêtes Aubas Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-04

Venez participer dès le jeudi aux diverses animations et activités proposées tout au long du week-end au profit du Téléthon. Gratuit

Jeudi repas à la rencontre des élus CC-VH, Truffothon tombola pour une truffe

Vendredi concours de belote à la salle des fêtes, tournoi tennis de table au centre de loisirs

Samedi dès 8h vente de gâteaux et fleurs en voiture,

10h30-12h atelier gestes premiers secours avec les pompiers de Montignac-Lascaux

9h30 randonnée 4×4

10h-12h/14h-18h ludothèque maison de l’enfance Montignac-Lascaux

14h-16h30 croquet et molky Auriac

16h Théâtre de Guignol salle des fêtes Auriac

15h30 dictée de Lily

19h repas dansant salle des fêtes Aubas

21h super loto salle des fêtes de Montignac

Dimanche 8h30 randonnée et VTT

9h randonnée auriacoise te St Amand Rando Passion

9h30 marche nordique Aubas

11h30 soupe géante

14h30 pétanque en doublette

15h30 dictée de Lily

18h tirage de la tombola .

Salle des fêtes Aubas 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 46 53 18

English : Téléthon à Aubas

From Thursday onwards, come and take part in the various events and activities on offer throughout the weekend in aid of the Telethon. Free

German : Téléthon à Aubas

Nehmen Sie ab Donnerstag an den verschiedenen Animationen und Aktivitäten teil, die das ganze Wochenende über zugunsten des Telethon angeboten werden. Kostenlos

Italiano :

A partire da giovedì, venite a partecipare ai vari eventi e attività che si svolgeranno durante tutto il fine settimana a favore di Telethon. Gratuito

Espanol : Téléthon à Aubas

A partir del jueves, participe en los diversos actos y actividades que se propondrán durante todo el fin de semana a beneficio del Teletón. Gratis

L’événement Téléthon à Aubas Aubas a été mis à jour le 2025-11-10 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère