Téléthon à Belmont

Belmont-sur-Rance Aveyron

Tarif : – – EUR

8

Tarif enfant

Tarif repas enfant sur place

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Animations et soirée au profit du Téléthon organisées par les associations du territoire. Au programme rando pédestre, trail et VTT, foot, repas…

A 8h30 rassemblement pour les départs

Rando VTT(33 km) et Gravel (37 km) départ 9h

Rando pédestre avec Cap Al Mount

Balade en voitures anciennes avec l’ABRA, suivie d’une exposition autour de la salle des fêtes. Possibilité de rouler avec un membre de l’ABRA, ouvert à tout le monde.

10h foot en marchant par JSRR (au city stade si beau temps)

De 10h à 12h tir de précision avec la boule belmontaise

Buvette avec l’école de foot JSRR

à partir de 12h repas soupe au fromage et grillades de saucisses organisé par l’amicale des sapeurs pompiers. Réservation fortement conseillée. Apporter assiettes et couverts. Possible à emporter.

14h scène musicale ouverte à tous

14h-16h balade à poney avec les Ecuries du Rance

Une buvette sera également proposée par le club et école de Foot Jeunesse Sportive Rance et Rougier

TOMBOLA

Lots offerts par les commerçants du canton Monts Rance et Rougier

Les personnes souhaitant soutenir l’opération par

– de l’aide pour le service du repas

– des dons de pâtisseries

– petits objets créatifs pourront les apporter, ils seront proposés à la vente à la salle des fêtes tout au long de la journée. 8 .

Belmont-sur-Rance 12370 Aveyron Occitanie +33 6 81 97 04 54

English :

Events and evening benefiting the Telethon organized by local associations. On the programme: hiking, trail and mountain biking, soccer, meals…

German :

Animationen und Abendveranstaltung zugunsten des Telethon, die von den Vereinen der Region organisiert werden. Auf dem Programm stehen: Wanderungen, Trail und Mountainbike, Fußball, Essen…

Italiano :

Eventi e serate a favore di Telethon organizzati dalle associazioni locali. In programma: escursioni, trail e mountain bike, calcio, cena…

Espanol :

Actos y veladas a beneficio del Teletón organizados por las asociaciones locales. En el programa: senderismo, trail y bicicleta de montaña, fútbol, comida…

L’événement Téléthon à Belmont Belmont-sur-Rance a été mis à jour le 2025-11-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)