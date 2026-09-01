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Téléthon à Bouesse Bouesse

samedi 19 septembre 2026 · Bouesse

Téléthon à Bouesse Bouesse

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
5 Route de la Châtre
Ville
36200 Bouesse
Département
Indre
Tarif

Bouesse

Téléthon à Bouesse

5 Route de la Châtre Bouesse Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Le vent de Bouesse souffle pour le Téléthon !
La commune de Bouesse se mobilise pour les 40 ans du Téléthon. Au programme : courses enfants km solidaires 3 637 m, randonnée pédestre et VTT, ateliers, maquillage enfants, jeux, animations, balade à poney, tombola, buffet campagnard avec produits locaux sur réservation.   .

5 Route de la Châtre Bouesse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 78 18 70 63 

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English :

The Wind of Bouesse is Blowing for the Telethon!

L’événement Téléthon à Bouesse Bouesse a été mis à jour le 2026-09-06 par OT Vallée de la Creuse

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