Téléthon à Bouesse Bouesse
samedi 19 septembre 2026 · Bouesse
Informations pratiques
Bouesse
Téléthon à Bouesse
5 Route de la Châtre Bouesse Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Le vent de Bouesse souffle pour le Téléthon !
La commune de Bouesse se mobilise pour les 40 ans du Téléthon. Au programme : courses enfants km solidaires 3 637 m, randonnée pédestre et VTT, ateliers, maquillage enfants, jeux, animations, balade à poney, tombola, buffet campagnard avec produits locaux sur réservation. .
5 Route de la Châtre Bouesse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 78 18 70 63
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English :
The Wind of Bouesse is Blowing for the Telethon!
L’événement Téléthon à Bouesse Bouesse a été mis à jour le 2026-09-06 par OT Vallée de la Creuse
À voir aussi à Bouesse (Indre)
- Concert au Château de Bouesse Bouesse 18 septembre 2026