Informations pratiques

Bouesse

Téléthon à Bouesse

5 Route de la Châtre Bouesse Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Le vent de Bouesse souffle pour le Téléthon !

La commune de Bouesse se mobilise pour les 40 ans du Téléthon. Au programme : courses enfants km solidaires 3 637 m, randonnée pédestre et VTT, ateliers, maquillage enfants, jeux, animations, balade à poney, tombola, buffet campagnard avec produits locaux sur réservation. .

5 Route de la Châtre Bouesse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 78 18 70 63

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English :

The Wind of Bouesse is Blowing for the Telethon!

L’événement Téléthon à Bouesse Bouesse a été mis à jour le 2026-09-06 par OT Vallée de la Creuse