Téléthon à Bussac Forêt

parking de la salle des fêtes Bussac-Forêt Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 09:30:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Au départ de la salle des Bruyères, près de la salle des fêtes.

.

parking de la salle des fêtes Bussac-Forêt 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 38 20

English :

Leaving from the Salle des Bruyères, near the village hall.

German :

Vom Salle des Bruyères aus, in der Nähe des Festsaals.

Italiano :

Partenza dalla Salle des Bruyères, vicino al municipio.

Espanol :

Salida de la Salle des Bruyères, cerca del ayuntamiento.

L’événement Téléthon à Bussac Forêt Bussac-Forêt a été mis à jour le 2025-11-18 par Offices de Tourisme de Jonzac