TÉLÉTHON À CARAMAN Caraman

TÉLÉTHON À CARAMAN

CENTRE CULTUREL SAINT EXUPÉRY Caraman Haute-Garonne

Début : 2025-12-05 09:00:00

fin : 2025-12-06 17:00:00

Date(s) :

2025-12-05 2025-12-06

Comme chaque année, les associations caramanaises se mobilisent pour le Téléthon !

Cette année encore, deux rendez-vous incontournables sont au programme

Vendredi 5 décembre 2025 à 20h45 au Centre Culturel Antoine de Saint Exupéry

Une soirée spectacle exceptionnelle où Musique, Danse, Chant, Gymnastique et Théâtre se succéderont sur la scène du Centre Culturel de Caraman.

Pour les plus gourmands, des gâteaux et des boissons seront disponibles tout au long de la soirée.

Entrée 5 €

Samedi 6 décembre 2025 dès 9h00 sous la Halle Centrale

Rejoignez-nous pour une randonnée pédestre à la découverte du village et de ses environs.

Départ de la randonnée 9h30

Participation 3 €

L’intégralité des recettes sera reversée au profit du Téléthon.

Venez nombreux soutenir cette belle cause dans une ambiance conviviale et solidaire ! .

English :

Like every year, Caraman’s associations are mobilizing for the Telethon!

German :

Wie jedes Jahr mobilisieren sich die karamanischen Vereine für den Telethon!

Italiano :

Come ogni anno, le associazioni di Caraman sono coinvolte in Telethon!

Espanol :

Como cada año, ¡las asociaciones de Caraman se implican en el Telemaratón!

